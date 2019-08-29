Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель Alibaba Джек Ма заявил, что люди всего мира смогут работать по 12 часов в неделю. По его словам, для этого стоит использовать преимущества искусственного интеллекта и поменять систему образования.

«Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы»,— заявил основатель Alibaba на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (цитата по Bloomberg). По его словам, новые технологии должны освобождать свободное время людей и привел в пример электричество.

В апреле господин Ма защищал сверхурочную работу, называя ее «благословением». Он выражал уверенность, что добиться хорошей жизни можно только в случае вкладывания в свою работу больше сил, чем остальные. Речь шла о шестидневной работе по 12 часов в день.