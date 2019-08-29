Злоупотребление антибиотиками может привести к раку

Коллектив американских и британских ученых выяснил, что прием определенных антибиотиков — особенно многочисленными или долгими курсами (60 дней и более) — повышает риск рака толстой кишки.

Риск связан в первую очередь с теми антибиотиками, которые включают в себя пенициллины и цефалоспорины. Гипотеза руководителя исследования доктора Синтии Сирс, профессора медицины в Университете Джона Хопкинса, Балтимор, США, основывается на том, что антибиотики нарушают естественный баланс кишечной микрофлоры. Исследование опубликовано в журнале Gut.

Кишечная микрофлора — обширный набор бактерий и прочих микробов, населяющих кишечник любого здорового человека. Известно, что соответствующий баланс этих микроорганизмов весьма важен для здоровья. При этом, согласно доктору Сирс, нарушение этого баланса может спровоцировать увеличение числа бактерий с канцерогенным потенциалом. Исследование показало, что определенные бактерии, как, например, кишечная палочка, в некоторых случаях могут способствовать развитию рака толстой кишки.

«Чрезмерное употребление антибиотиков — это проблема, и образованность тут необходима как пациенту, так и лечащему врачу»,— говорит доктор Сирс. Это, в частности, означает, что не следует принимать антибиотики при вирусных инфекциях вроде обыкновенной простуды. Ведь антибиотики, как известно, бывают необходимы лишь при борьбе с бактериями, но не с вирусами. Также доктор Сирс рекомендует по возможности избегать долгосрочных курсов антибиотиков.

Выводы, которые делаются в исследовании, основываются на информации о более 166 тыс. британцев среднего возраста или старше. Данные о пациентах собирались с 1989 по 2012 год. Приблизительно 29 тыс. пациентов в разное время диагностировали рак толстой кишки или рак прямой кишки; данные о каждом из таких пациентов сопоставляли с данными нескольких других человек из выборки, у которых рака не выявили. Исследователи смотрели на любые рецепты, включающие антибиотики, которые выписывались с того времени, как пациент был включен в исследование.

Результаты показали, что в среднем пациенты, получавшие рецепты на антибиотики, имели чуть более высокий риск рака: на 9%, если они сидели на антибиотиках в общей сложности две недели, и на 17% — у людей, которые проходили лечение антибиотиками 60 дней и более. Разумеется, эти цифры были получены уже с учетом прочих известных факторов, влияющих на риск заболевания раком, вроде ожирения, диабета или курения.

Источник: https://gut.bmj.com/content/early/2019/07/11/gutjnl-2019-318593

Петр Харатьян