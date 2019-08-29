Земсобрание Осинского района выступило против отмены ЕНВД

Большинство депутатов земского собрания Осинского района выступили против принятия решения об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на территории муниципалитета с 2020 года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на председателя комиссии земсобрания по бюджету, налогам и собственности Сергея Ажгихина. «Сейчас идет снижение количества предпринимателей, закрываются предприятия. И в этот момент, наверное, логично уменьшить налоговую нагрузку. Так вообще-то делают во всех странах, чтобы как-то помочь бизнесу выстоять и не привести к дальнейшему ухудшению ситуации»,— пояснил господин Ажгихин.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. На данный момент против отмены ЕНВД, помимо земсобрания Осинского района, выступили представительные органы Чайковского городского округа, а также Добрянского, Частинского, Большесосновского и Гайнского муниципальных районов. Причем в Чайковском депутаты думы дважды проголосовали против данной инициативы.