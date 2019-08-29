В Казани к 2035 году планируют увеличить площадь озеленения на 4,5 тысячи га

Согласно проекту нового генплана Казани, к 2035 году планируется увеличение площади озелененных территорий в городе до 12 тыс. гектаров при нынешней площади в 8,5 тыс. При этом общая площадь природно-рекреационного комплекса с учетом водных объектов через 20 лет достигнет 15 тыс. гектаров, говорится в сообщении мэрии.

За эти годы в Казани появятся 11 новых набережных, 600 скверов и минискверов шаговой доступности и сеть новых пешеходных бульваров. Благоустроенные набережные, к примеру, появятся на территории Русско-Немецкой Швейцарии, вблизи улицы Гаврилова, на улице Сибгата Хакима, на озере Кабан, на территории Речного порта, вдоль Кировской дамбы, на пляже «Локомотив». Под мостом «Миллениум» планируют построить молодежную экстрим-зону, а на участках от стадиона «Казань Арена» до «Миллениума», Адмиралтейской набережной и Фестивального квартала возле Центрального стадиона появится спортивная набережная.

"Ъ-Казань"