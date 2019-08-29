На развитие систем водоснабжения Ставрополья в этом году направили 600 млн рублей

В этом году на развитие и модернизацию систем водоснабжения Ставропольском в крае направили около 600 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора региона. Самым масштабными мероприятиями в этой сфере стал капремонт Курсавского группового водопровода, который позволит обеспечить питьевой водой порядка 20 тыс. жителей Андроповского района и Минераловодского городского округа.

Кроме того, в регионе идет масштабная реконструкция водовода в Михайловске, по завершении которой улучшится подача воды в центральной части города. Жители более 40 улиц смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение еще 10 тыс. человек, на Ставрополье начали замену аварийного участка подводящего водовода на село Левокумка, посёлок Загорский и левобережную часть посёлка Первомайского Минераловодского городского округа.

В рамках федерального проекта «Чиствая вода» в системы водоснабжения региона до 2024 года из различных источников вложат 2,8 млрд руб.

Дарья Голякова