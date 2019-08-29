И малый бизнес — бизнес

РКО, кредитование, банковские гарантии и бизнес-карты — основные финансовые инструменты, которыми пользуется малый и средний бизнес (МСБ). Последние банковские тенденции на уральском рынке МСБ — в обзоре проекта «Инструменты для бизнеса».

РКО

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) уже давно стало обязательным атрибутом для любого предприятия. Для банков эта услуга стала визитной карточкой и одним из основных инструментов для привлечения новых клиентов и увеличения объема комиссионных доходов.

Практически в каждом банке разработано несколько пакетов РКО, в числе предложений — тарифы без абонентской платы. Например, линейка пакетов РКО банка «Ак Барс» адаптирована под различные сегменты в соответствии с финансовыми потребностями предпринимателей. Для начинающих предпринимателей и небольших компаний банк вывел на рынок тарифы «Простой» и «Лайт» без абонентской платы. По тарифу «Простой» предприниматель оплачивает только комиссии за денежные переводы и выдачу наличных средств по чеку. В случае увеличения транзакционной активности клиент может перейти на другой тариф, с более обширным пакетом операций, например, тариф «Торговый», «Платежный» и другие. «Во всех тарифных планах есть возможность начисления процентов на остаток по счету. При этом расчетный счет можно открыть в офисе банка либо через выездного менеджера банка, который приедет к клиенту за необходимыми документами»,— рассказал директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса банка «Ак Барс» Роман Лесохин.

Систему быстрых платежей могут внедрить для юрлиц Распространение системы быстрых платежей (СБП) на расчеты между юридическими лицами обсуждают Центробанк, банки — члены ассоциации «Финтех» и Национальной системы платежных карт (НСПК). Система быстрых платежей была запущена 28 февраля. Пока с ее помощью граждане могут переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона. На старте к СБП были подключены всего 12 банков, включая уральский СКБ-банк. Сейчас в ней 16 кредитных организаций, семь из которых системно значимые. Председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов считает идею распространения системы СБП на расчеты между юрлицами преждевременной: — На данный момент необходимость такой системы неочевидна. Если посмотреть на историю внедрения СБП, она состоит из двух этапов. На первом этапе, в феврале 2019 года, была реализована возможность денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона и ряду других идентификаторов. Второй этап — денежные переводы от физлица юрлицу (оплата за предоставленные товары/услуги) по QR-коду через мобильный банк, еще даже не стартовал. Распространение СБП на расчеты между юрлицами может стать третьим этапом внедрения такой системы, но в нем нет смысла, пока полностью не будут завершены и окончательно регламентированы первые два. Кроме того, сейчас острая необходимость в подобном проекте просто отсутствует. Межбанковские переводы сотни тысяч компаний совершают ежедневно, и со скоростью нет никаких проблем. Даже платежи между регионами осуществляются в течение 1–2 часов максимум. Да, случается, что банки выполняют платежные поручения с большой задержкой или же долго зачисляют поступившие средства на счет корпоративного клиента. Но это вопрос к бизнес-процессам таких банков. Решить проблему тот же ЦБ РФ может очень просто, например, обязав банки проводить платежи или зачислять их на счет клиента в течение часа. Кроме того, есть системы электронного документооборота, предлагаемые разными операторами. Для ускорения их распространения можно было бы принять единые стандарты работы. Все эти возможные меры не имеют никакого отношения к СБП. Единственная польза от проекта возникнет, если в нем будет предусмотрен единый идентификатор для осуществления платежей, который придет на смену существующему сегодня большому набору реквизитов. Хотя уже давно в мобильных приложениях и интернет-банках предусмотрены возможности автозаполнения реквизитов и справочники контрагентов, откуда они оперативно копируются. То есть острой необходимости каких-то новшеств нет и здесь. Что касается бизнеса, особенно малого — его главной проблемой сегодня является не скорость прохождения платежей, а сложная ситуация в экономике, рост налогообложения, отсутствие платежеспособного спроса на продукцию и нехватка оборотных средств.

Промсвязьбанк предлагает открыть РКО бизнесу любого масштаба с бесплатным обслуживанием сроком на полгода. После «пробного» периода компания может выбрать подходящий пакет за 0,400 и 1890 руб. в месяц — в зависимости от потребностей. В каждом случае учитываются такие параметры, как размер бизнеса и ежемесячный объем выручки; количество ежемесячно совершаемых платежей; объем средств, которые отправляются на счета физических лиц, при превышении суммы отправления банк может заблокировать счет; а также необходимый уровень хранения денежного остатка на счете с возможностью начисления на него процентов.

«При большом объеме наличных операций стоит обращать внимание на диапазоны сумм приема и выдачи наличных. Часто бывает необходимо перевести деньги по завершении операционного дня, поэтому смотрите на размер комиссии в дополнительное время работы банка. Тарифы в послеоперационное время гораздо выше. Также обратите внимание на то, предоставляет ли банк возможность проводить платежи за счет средств, поступивших текущим днем, и на стоимость этой услуги, а также платежей по системе БЭСП (банковские электронные срочные платежи)»,— добавил директор Свердловского филиала Россельхозбанка по работе с МСБ Владимир Балтин.

Расходы на РКО в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) реально уменьшить, подключив опцию начисления процента на остаток по счету. «Мы начисляем до 5% на остаток, даже если сумма была на счете всего несколько дней. Полученный клиентом доход вполне способен перекрыть стоимость обслуживания»,— уточнила глава дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

ДБО и дополнительные сервисы

Немаловажную роль играют дополнительные услуги, которые включены в РКО, в том числе сервис по проверке контрагентов, бухгалтерская поддержка, оказание юридической помощи, а также возможности и функционал дистанционно-банковского обслуживания (ДБО). Не редкость, когда они способствуют снижению как финансовой нагрузки на клиента, так и себестоимости для банков.

Например, система ДБО корпоративных клиентов «Ак Барс Бизнес Онлайн» интегрирована под потребности клиентов, предпочитающих «карманный» банк. Для клиентов МСБ в системе есть возможность онлайн проводить конверсию, удобно вести переписку с банком, уведомлять партнеров о направленных платежах, проверять «чистоту» контрагентов. Услуга электронный офис является встроенным маркетплейсом в системе ДБО и позволяет удаленно заказывать документы, подключать и отключать услуги, открывать дополнительные счета, подключать небанковские продукты.

Выросло количество банковских гарантий в рамках госзакупок в Свердловской области По оценке онлайн-сервиса Fintender.ru, в 2018 году банки в Свердловской области выдали более 13,6 тыс. гарантий по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере госзакупок») на общую сумму 16,5 млрд руб. Это на 9% меньше, чем за 2017 год, когда было выдано 18,2 млрд руб. Средняя сумма гарантии составила 1,2 млн руб. (в 2017 году — 1,8 млн руб.). Директор по продуктам и технологиям корпоративного блока Совкомбанка Светлана Смирнова связывает эту тенденцию с тем, что в 2018 году госзаказчики увеличили долю закупок в сегменте малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, привело к росту количества торгов на меньшие суммы.Кроме того, заказчики уменьшают размер обеспечения по гарантиям: если раньше обеспечение составляло 30% от начальной максимальной цены, то сейчас это чаще всего 5–10%. То есть количество контрактов растет, а размер обеспечения падает, следовательно, средняя сумма гарантии уменьшается. «Также влияние оказал выход на рынок новых компаний, готовых участвовать в торгах за меньшее вознаграждение, это снизило начальную цену контрактов и среднюю сумму гарантий»,— заключила Светлана Смирнова. Банковская гарантия — это документ, по которому банк, выступающий гарантом, обязан выплатить заказчику-бенефициару денежные средства. Это происходит в случае, если исполнитель-принципал не исполнит своих обязательств или исполнит их ненадлежащим образом.

В приложении «Ак Барс Мобильный» клиенты банка могут управлять рублевым счетом со смартфона (IOS, Android). По словам Романа Лесохина, в приложении используется технология нового поколения PayControl, разработанная в «Сколково». В ней используется облачная электронная подпись, что значительно упрощает взаимодействие пользователя ДБО с банком и позволяет подписывать платежные поручения одним кликом и по отпечатку пальца.

УБРиР активно развивает функционал банковских карт с точки зрения бизнес-расчетов, когда предприниматель или его сотрудник может расплачиваться корпоративной картой, привязанной к интернет-банку. «Оплачивать затраты по командировочным, ГСМ, представительские расходы. Все это будет отражаться в интернет-банке владельца компании, деньги сразу пойдут под отчет. Необходимость в чеках отпадает сразу. Таким образом, повышается уровень контроля и управления финансами предприятия»,— пояснила Елена Сорвина. Бизнес-карта УБРиР работает и на внесение средств на расчетный счет. По статистике банка, чаще всего к этой опции прибегают владельцы небольших магазинов, салонов красоты и кафе, рабочий день которых заканчивается поздно, и они не успевают в кассу банка для сдачи выручки.

Промсвязьбанк (ПСБ) разработал комплексную услугу регистрации нового бизнеса и открытия расчетного счета онлайн. Сервис не требует посещения офиса банка, налоговой службы или МФЦ и абсолютно бесплатен для клиента. После регистрации бизнеса клиент может удаленно открыть счет в ПСБ и подключить интернет-банк через личный кабинет. В течение полугода ведение счета для новых клиентов бесплатно. «Половина наших новых клиентов — это начинающие предприниматели, недавно открывшие свое дело. Мы хотим максимально облегчить жизнь клиентам: теперь бизнесменам не нужно никуда ехать, чтобы зарегистрировать бизнес, пройти идентификацию или открыть счет. Заверение документов электронной подписью на мобильном устройстве ускорит процесс регистрации бизнеса и увеличит число заявок на открытие счета в банке в два раза»,— считает начальник отдела инновационных проектов ПСБ Давид Акобия.

Сбербанк реализовал в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) услугу дистанционного банковского обслуживания по аккредитивам. Клиенты могут создавать заявления по аккредитивам онлайн и самостоятельно направлять их в банк на исполнение. В онлайн переводится весь документооборот: клиенты могут отправлять письма по текущим сделкам, вносить изменения, направлять заявления на досрочные платежи, а также отвечать в один клик на письма и запросы от банка.

Кредиты и гарантии

Одной из ключевых потребностей малого и среднего бизнеса остается кредитование и гарантийная поддержка банка. При этом для предпринимателей предусмотрена государственная поддержка. В мае 2019 года правительство России изменило условия льготного кредитования МСБ из приоритетных отраслей. Если раньше на пополнение оборотных средств представители МСБ могли взять от 3 млн до 100 млн руб., то теперь нижняя планка упала до 500 тыс. руб., а верхняя поднята до 500 млн руб. Это позволит получить льготный заем большему количеству компаний. Также принятые поправки отменили нижнюю границу по ставкам, давая возможность банкам выдавать малому бизнесу льготные кредиты по ставке ниже ключевой. Сегодня значительное число новых кредитов клиенты получают с использованием механизмов государственной поддержки, что позволяет предложить выгодные условия как клиенту, так и банку»,— пояснил Роман Лесохин из «Ак Барса».

Предложений по кредитам для МСБ достаточно много. Например, банк «Ак Барс»предоставляет кредиты на оборотные и основные средства сроком от шести месяцев до 10 лет. Растет популярность кредитования в форме овердрафт в целях компенсации кассовых разрывов компании и иных хозяйственных нужд бизнеса. Банк также предлагает ряд специализированных и отраслевых кредитных продуктов (лизинг, кредит под залог приобретаемого и имеющегося имущества, рефинансирование, весь спектр банковских гарантий). Имеется ряд гарантийных и кредитных продуктов, направленных на обеспечение всей цепочки финансовых потребностей для поставщиков и подрядчиков госзаказа, многие из которых являются субъектами малого и среднего бизнеса.

Среди предложений УБРиР — экспресс-кредит под залог недвижимого имущества. Цель кредитования — пополнение оборотных средств, расширение производства, приобретение недвижимости, автотранспорта или оборудования. Максимально возможная сумма кредита — до 10 млн руб., ставка — от 12,5%.

Ставки в банках зависят от программ и условий. Банк «Открытие» готов кредитовать МСБ по ставке от 9%, Уральский банк Сбербанка — от 11%. Процентная ставка по программе Промсвязьбанка «Все просто» (без залога, до 1 млн руб., на год) — 16,5%.

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», который разрешил использовать банковскую гарантию для обеспечения заявок на участие в тендере или электронных аукционах. При этом осталась возможность денежного обеспечения (обычно в размере 3–5% от суммы контракта), которое теперь размещается на специальном счете, открытом в уполномоченном банке. Этот механизм гарантирует, что компания, которая выиграла тендер, потом не откажется от его выполнения. В противном случае она потеряет обеспечительный взнос. Специальные счета стали открываться с конца прошлого года, но, по сути, считает Роман Лесохин, инструмент активно заработал только в этом году. Ранее предпринимателю приходилось размещать свои средства на электронной площадке, где проходил интересующий его тендер. И если он хотел участвовать в разных конкурсах, то был вынужден замораживать средства на разных площадках. Теперь, открыв специальный счет в уполномоченном банке, который интегрирован со всеми девятью федеральными электронными площадками, предприниматель может участвовать в тендерах на любой из них. На время проведения торгов площадка блокирует средства на специальном счете, а если тендер не выигран, то средства сразу же будут разблокированы, давая возможность предпринимателю или компании участвовать в следующем тендере.

Евгения Яблонская