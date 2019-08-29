АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и Сарапульский электрогенераторный завод подписали соглашение о сотрудничестве

Российский холдинг «Технодинамика», занимающийся разработкой и производством оборудования для аэрокосмической отрасли, подписал соглашение о сотрудничестве с Сарапульским электрогенераторным заводом (АО «СЭГЗ»).

Церемония подписания соглашения состоялась во время Международного аэрокосмического салона МАКС — 2019 в подмосковном Жуковском. От «Технодинамики» документ подписал генеральный директор Холдинга Игорь Георгиевич Насенков, от СЭГЗ — председатель Совета директоров общества Виталий Алексеевич Шурыгин и генеральный директор завода Алексей Александрович Беляев.

По словам председателя Совета директоров АО «СЭГЗ» Виталия Шурыгина, подписание соглашения с АО «Технодинамика» стало новым этапом развития производственной кооперации между Сарапульским электрогенераторным заводом и предприятиями холдинга.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» — производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также – гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.