В Ижевске на 2,7% вырос спрос на машины с мощностью более 250 лошадиных сил

Спрос на машины с мощностью более 250 л.с. вырос в Ижевске за год на 2,7%. Средняя стоимость такого автомобиля во втором квартале 2019 года составила 1,3 млн руб., что в четыре раза дороже машины с меньшей мощностью. Об этом сообщает пресс-офис сервиса «Авито».

Самой популярной мощной машиной у ижевчан стал BMW X5 — на него приходится 6% спроса, он понизился за год на 4,9%. При этом цена на этот автомобиль в среднем выросла на 8,4%. На втором месте расположились Lexus RX и Lexus LX — на них приходится по 5% спроса, за последний год он снизился на 26,3% у первой модели и вырос на 56,2% у второй. Цены на эти автомобили сократились на 5% и 2,7% соответственно. На третьем месте — BMW 7 серии и Infiniti FX35. На них приходится по 4% спроса, за последний год он вырос у обеих моделей на 271% и 309,1%. Цены на эти машины уменьшились на 14,6% и 50,3%.

Самыми популярными марками мощных автомобилей в целом по России стали BMW, Infinity, Lexus, Mercedes-Benz и Toyota. Дороже всего мощные машины стоят в Москве, Самаре и Казани — 1,8 млн руб., 1,59 млн руб. и 1,57 млн руб. соответственно. Дешевле всего — в Ульяновске и Волгограде — 900 тыс. руб. и 1 млн руб.