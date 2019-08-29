Передано в суд дело подозреваемой в финансировании терроризма жительницы Воронежской области

Заместитель облпрокурора Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы поселка Таловая Воронежской области Айши Гасановой. Она обвиняется в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Материалы направлены в Московский окружной военный суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что в ноябре 2015 года Айша Гасанова из города Реутов Московской области перевела 31,5 тыс. руб. гражданину, причастному к переправке на территорию Сирийской Арабской Республики лиц, для их последующего вступления и участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). По версии следствия, деньги предназначались для организации выезда за пределы РФ и «последующего вовлечения ее супруга в указанные формирования на территории Сирии». «Преступная деятельность обвиняемой выявлена сотрудниками УФСБ»,- отметили в ведомстве.

Владимир Зоркий