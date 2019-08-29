Анатолий Пахомов уйдет с поста главы Сочи

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что не намерен баллотироваться на пост главы курортной столицы. Как сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе администрации курорта, действующий глава не подавал заявление на участие в конкурсе по выбору нового мэра и планирует передать этот пост молодым кандидатам.

«Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много», - сказал господин Пахомов (цитата по ТАСС).

Сейчас Анатолию Пахомову 58 лет. Исполняющим обязанности главы Сочи он был назначен распоряжением губернатора Краснодарского края Александра Ткачева 20 января 2009 года, а 26 апреля победил в выборах главы с 76,86% избирателей.

Дмитрий Михеенко