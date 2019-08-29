Мэрия представит новый десятилетний генплан Самары

В 2020 году утвердят новый генплан Самары до 2030 года, сообщает администрация города со ссылкой на руководителя департамента градостроительства Сергея Шанова.

«Проект, а по сути, это новый генплан, уже прошел все необходимые согласования, как на уровне РФ, так и на уровне субъекта федерации»,– цитируются слова господина Шанова.

Документу также предстоит пройти публичные слушания. Из нововведений, в нем учтены земли лесного фонда. Как поясняют городские власти, это позволит избежать попыток какой-либо застройки леса.

Сабрина Самедова