Armani Beauty возобновил партнерство с Венецианским кинофестивалем

Известный итальянский бренд на протяжении всего фестиваля оказывает makeup-услуги гостям, в том числе знаменитостям, как для красной ковровой дорожки, так и для повседневных выходов. Посетители Palazzo del Casin, где разворачиваются основные события, также смогут окунуться во вселенную марки и познакомиться с бестселлерами и новинками марки. В честь партнерства с Венецианским международным кинофестивалем Armani Beauty выпустил ограниченную серию своего легендарного оттенка помады для губ LIP MAESTRO. Звездный оттенок 400 — фирменный красный оттенок Armani — будет представлен в уникальном золотом футляре. Напомним, что фестиваль в этом году проходит с 28 августа по 7 сентября.