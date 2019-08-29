Ижевск занял 20-е место в рейтинге городов России по уровню медобслуживания

Ижевск занял 20-е место в рейтинге городов России по уровню медицинского обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба агентства Zoom Market. Первые места рейтинга заняли Москва, Краснодар, Новосибирск, Санкт-Петербург и Казань. На последних позициях расположились Саранск, Иркутск, Череповец, Белгород и Челябинск.

Исследование проводилось методом личных интервью в 30 городах страны. В опросе приняли участие 3,6 тыс. человек в возрасте от 19 до 67 лет. Респондентов спрашивали, как часто они обращаются в медучреждения, в какие учреждения они обращаются — бюджетные или коммерческие, а также их оценку уровня бюджетных медучреждений в городе.