Ставропольца приговорили к 8,5 годам за хранение наркотиков в чайных пакетиках

В Кочубеевском районе Ставропольского края местного жителя приговорили к 8,5 годам за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что с мая 2016 года подсудимый хранил в кладовке в доме своего отца наркотическое средство «Химия», расфасованное в чайных фильтрах-пакетах марки «Принцесса Нури».

Отбывая наказание в исправительной колонии, в апреле 2019 года злоумышленник у решил получить спрятанное им наркотическое средство через продуктовую передачу. В посылке сотрудники колонии обнаружили и изъяли 76 чайных, содержащих наркотик.

Дарья Голякова