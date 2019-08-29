Энергетики оказали консультационную помощь уфимским паркам культуры и отдыха

Специалисты производственного отделения «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») по приглашению муниципальных органов власти приняли участие в контрольно-инспекционной поездке Управления гражданской защиты г. Уфы по уфимским паркам культуры и отдыха.

Поводом к проведению проверки послужил несчастный случай с 3-летним ребенком 25 августа в парке Гафури, когда мальчик получил электротравму, задев прикопанный на газоне провод под напряжением 220 В. Несмотря на то, что внешнее распределительное устройство, от которого был запитан этот кабель, находится на балансе МУП «Парк-Уфа», работники ПО «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» незамедлительно пришли на помощь и в течение одного часа прибыли на место происшествия, установили источник питания кабеля и отключили его, устранив угрозу получения электротравм посетителями парка.

После этого происшествия специалисты ПО «УГЭС», несмотря на то, что не обслуживают сетевую инфраструктуру в уфимских парках, совместно с работниками УГЗ г. Уфы проверив 13 парков и скверов башкирской столицы, оказали консультационную помощь их владельцам, указав на выявленные недостатки и выдав рекомендации по безопасному содержанию электросетевой инфраструктуры в каждом конкретном случае.

В связи с происшедшим АО «БЭСК» рекомендует владельцам подобных объектов при подключении к электрическим сетям соблюдать правила электробезопасности в полном объеме и напоминает, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ бремя содержания принадлежащего ему имущества несет его собственник. Под бременем содержания, возложенным на собственника, следует понимать обязанность собственника поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии.