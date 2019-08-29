В порту Азов в этом году выявили недостатки на 173 российских судах

Портконтроль в январе-июле этого года провел проверку 175 судов под российским флагом в морском порту Азов и выявил недостатки на 173 из них, сообщает ИАА «ПортНьюс».

По итогам проверок трем судам было отказано в разрешении на выход из порта. Инспекции выявили в общей сложности 855 недостатков, восемь из них привели к задержанию судов.

Кроме того, в этом году в рамках портового контроля проверку прошли 65 судов под различными иностранными флагами. Недостатки были выявлены на 64 судах, количество выявленных недостатков составило 584, в том числе 43 - препятствующих выходу из порта. В результате восьми судам запретили выход из порта, двум судам был объявлен «банинг», а одно судно отправили в ремонт.

Дарья Голякова