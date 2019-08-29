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Фото: Андрей Абрамов

В мэрии ям не чувствуют

Асфальт в Нижнем соответствует ГОСТу.

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Качество нового асфальта было проверено специалистами центра лабораторных испытаний на прессах при разных температурах на соответствие ГОСТам по процедуре, которая проводится обычно перед приемкой дорог.

По словам директора «Центра лабораторных испытаний» Василия Шешменева, из 318 взятых проб только девять не соответствовали стандартам качества.

После того, как будут выданы заключения о соответствии дорожного покрытия ГОСТам, подрядчик нанесет на него разметку, - сообщила директор департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Елена Лекомцева.

Планируется, что в текущем году в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 32 участка – в сентябре все работы уже должны быть завершены.

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