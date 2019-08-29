В Оренбуржье экс-директор ООО «Славянка» предстанет перед судом за неуплату налогов на 6,8 млн рублей

В Оренбургской области бывший директор ООО «Славянка» предстанет перед судом за неуплату налогов в размере 6,8 млн руб., сообщает региональное СУ СК РФ.

Как установил надзорный орган, злоумышленница для сокрытия средств рассчитывалась с контрагентами, используя счета сторонних организаций и минуя счета «Славянки»

Обвиняемая вину не признает. Уголовное дело по ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере) направлено в суд. На имущество организации наложен арест.

Алена Смирнова