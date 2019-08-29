Собачье сердце

Недавняя история о женщине, которая обратилась в приют для бездомных животных и попросила четырех щенков, которых предполагала скормить бывшему мужу, чтобы вылечить его от туберкулеза, получила продолжение.

Теперь сам больной экс-супруг занялся поисками зооактивистки, которая предала эту историю огласке. Он намерен защитить бывшую жену и заразить туберкулезом ее обидчицу.

Правоохранительные органы сейчас заняты проверкой информации. Можно предположить, что рассматривается вопрос о привлечении фигурантов истории к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.