Глава Адыгеи поддержал инициативу проведения патриотической акции в честь 75-летия мелодии гимна РФ

В 2019 году исполняется 75 лет с момента написания музыкального произведения, положенного в основу современного гимна Российской Федерации. В честь юбилея одного из главных геральдических символов, 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при содействии Министерства культуры РФ пройдет всероссийская акция по исполнению гимна.



Данную инициативу поддержал Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. По его мнению, участниками патриотической акции в Адыгее могут стать представители хоровых коллективов региона, симфонический оркестр Госфилармонии и широкая общественность. Жители республики также смогут присоединиться к масштабному исполнению гимна, которое с помощью современных технологий объединит представителей всех регионов страны в масштабный музыкальный коллектив.

Центром акции станет Санкт-Петербург. Здесь 1 сентября, по замыслу художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, на стадионе «Газпром Арена» расположится сводный оркестр. Музыкальная подготовка проводится под руководством народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна РФ Павла Овсянникова.

В сводный хор войдут представители Всероссийского духового общества, Всероссийского хорового общества гимн России, профессиональные, ученические и любительские коллективы. Кроме того, российские актеры, телеведущие и общественные деятели разместятся на трибунах и споют гимн вместе со всеми. К исполнению главного музыкального произведения страны приглашаются также молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и все желающие.

Стать частью многонационального хора сможет любой житель России от 6 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции и получить электронный билет. Присоединиться к исполнению гимна можно и в онлайн-режиме из любой точки мира с помощью специального мобильного приложения.

«Гимн – это один из символов единения народов нашей страны. Его мелодия связывает не одно поколение россиян; ассоциируется с могуществом и величием российского государства. Уверен, что жители Адыгеи с воодушевлением примут участие в такой патриотической акции, а великолепная идея маэстро Валерия Гергиева будет поддержана и другими регионами России», – сказал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Организаторы отмечают, что акция станет самым массовым живым исполнением гимна РФ. Республика также присоединится к этому масштабному мероприятию. Первого сентября в 17:00 на Центральной площади г. Майкопа начнётся концерт симфонического оркестра Госфилармонии РА, а в 18:00 все собравшиеся исполнят гимн России.