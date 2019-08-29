31 августа в 15:00 при поддержке Министерства культуры Красноярского края Художественная галерея "Год живописи" открывает самую живописную выставку года - "Пейзажи Енисейской Сибири".

Повествуя о природе Сибири, художники показывают зрителю разнообразие ее состояний, а их холсты превращаются в живописные поэмы.

Безупречные холсты мастеров сибирского пейзажа: Валерия Кудринского, Валерьяна и Августы Сергиных, Константина Войнова, Людмилы Войновой-Чибис, Виктора Рогачева, Анны Осиповой, Сергея Форостовского, Нины Незговоровой.

Экспозиция демонстрирует работы живописцев академической школы, чей реалистический пейзаж удивляет разнообразием колорита, тем и состояний.

Выставка работает до 20 октября.

галерея "Год живописи", мкр. Удачный, ул. Живописная, 1, корп.13, тел. 222-07-02