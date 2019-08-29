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Фото: Андрей Абрамов

Звезды становятся ближе с каждым днем

Перспективы строительства космодрома в Нижегородской области - все реальнее.

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Компания «КосмоКурс» получила от «Роскосмоса» заключение о том, что проект отправки туристов в космос по суборбитальной траектории технически реализуем. Теперь на повестке дня стоит вопрос согласования конкретного места строительства космодрома и подготовка проекта, который еще должен будет пройти экологическую экспертизу и слушания.

Соглашение о строительстве частного космодрома на территории региона было подписано в начале 2019 года. Первые испытания прошли в начале августа.

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