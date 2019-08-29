СКР в Татарстане начал проверку после гибели девочки в сливной яме

Управление СКР по Татарстану проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела пятилетней девочки в сливной яме, говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел накануне на территории одного из домов села Рунга Буинского района республики. По предварительной версии, девочка во время игры наступила на лист ДСП, который прикрывал люк сливной ямы, и провалилась вниз. Спустя некоторое время ее тело нашел отец, работавший во дворе. Следствие полагает, что ребенок утонул.

В данный момент следователи устанавливают все детали трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Ъ-Казань"