В Саратовской области за шесть лет планируют расселить 369 аварийных домов

В Саратовской области в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. м жилья. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

По его данным, в январе-июле было построено 424 тыс. кв. м, до конца декабря планируется ввод еще 776 тыс. кв. м, в том числе 60 многоквартирных домов.

Техническая готовность детсада на 160 мест в микрорайоне «Авиатор» составляет 70%, дороги в границах улиц Тельмана - Рабочая - Профсоюзная - Красноармейская - Нестерова - Пушкина в Энгельсе - 32%.

До 2025 года планируется расселить 369 многоквартирных домов площадью 153 тыс. кв. м, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

До конца года будут благоустроены 75 общественных и 245 дворовых территорий. На сегодняшний день отремонтировано 200 дворов, облагорожено 18 парков и скверов.

Марина Ковалева