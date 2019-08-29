70% челябинцев не удовлетворены своими доходами

Более двух третей жителей Челябинска, опрошенных местным филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), не удовлетворены размером своих доходов. В том числе 39,7% респондентов собственные доходы не устраивают абсолютно, еще 30,6% - «по большей части».

Авторы исследования отмечают, что чаще всего о неудовлетворенности доходами заявляли горожане в возрасте 45-59 лет, имеющие среднее общее, специальное и неоконченное высшее образование, а также малообеспеченные респонденты.

Довольны своим достатком 25,2% челябинцев, в том числе 6,9% «полностью» и 18,3% «по большей части». Еще 4,6% затруднились ответить.