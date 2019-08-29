Самым эффективным районом Ленобласти в 2018 году стал Волосовский

Волосовский район Ленобласти занял первое место по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа за 2018 год, поднявшись за год с пятой строчки. Об этом сегодня на заседании регионального правительства сообщила председатель комитета по МСУ, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Далее после Волосовского района в рейтинге эффективности следует Выборгский район, который с 2017 года поднялся с 17 места, на третьем месте — Всеволожский (2017 год — 10 место), на четвертом — Сланцевский (2017 год — 14), на пятом — Лужский (2017 год — 4).

Районы-победители получат гранты на развитие территории на общую сумму 45 млн рублей.

Аутсайдерами рейтинга стали Подпорожский, Бокситогорский и Кингисеппский районы, которые заняли 18,17 и 16 строчки соответственно. Годом ранее эти муниципалитеты были на 15, 16 и 18 местах.

Мониторинг эффективности проводился по нескольким направлениям: ЖКХ, экономическое развитие, жилищное строительство, культура, общее и дополнительной образование, дошкольное образование, муниципальное управление, энергоэффективность, физическая культура и спорт.

Ольга Кантемирова