UD Group откроет в Казани самый большой ТЦ в 2020 году

В следующем году в Казани появится самый большой торговый центр. Он откроется на улице Павлюхина напротив старого ипподрома, передает E-kazan.

Площадь объекта составит 137 тыс. кв.м. При этом самым большим торговым центром Казани в настоящее время является ТЦ «Мега». Его площадь равна 120 тыс. кв.м

Возведением нового ТЦ занимается компания UD Group. На крыше планируется установить зону отдыха с кафе, а на четвертом этаже появится кинотеатр со специальными технологиями IMAX. Развлекательная зона комплекса займет больше 30% здания. Около торгового центра будут построены поликлиника и детсад, уточняет издание.

"Ъ-Казань"