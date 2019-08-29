В Ростове еще для трех памятников определили зону охраны

Еще для трех объектов культурного наследия в Ростове определили зоны охраны и утвердили требования к градостроительным регламентам, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Так, установлены зоны охраны для «Комплекса зданий Николаевской городской больницы» в центре города. В него входят здание клиники госпитальной и кафедральной хирургии, административный корпус больницы, кафедра патологической анатомии Донского университета, кафедра нормальной анатомии, клиника и кафедра кожных болезней, кафедра гинекологии, кафедра госпитальной хирургии, факультет хирургии, клиника и кафедра детских болезней, а также кафедра и клиника психиатрии.

Изначально Николаевская больница называлась больницей Красного Креста. Закладка здания состоялась 18 апреля 1890 года. «Николаевской» учреждение стало называться по просьбе жителей Ростова, так как российский император Николай II лечился в этой больнице после покушения на его жизнь во время путешествия в Индию, Китай и Японию. В 1915 году в больнице организовали медицинский факультет высшего Варшавского университета (сейчас это РостГМУ).

Кроме того, под охрану взяли «Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади», расположенный возле Ростовского театра драмы им. Горького у входа в парк.

В список также вошло «Здание управления Владикавказской железной дороги, 1913 год, архитекторы Н. Вальтер, А.П. Бутков» на Театральной пощади. Здание построили в начале ХХ века в традициях стиля модерн с элементами эклектики.

Дарья Голякова