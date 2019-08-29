Курганец получил срок за укус полицейского за ногу

Курганский городской суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он сопротивлялся и укусил одного из оперуполномоченных в лодыжку правой ноги, причинив ему телесные повреждения.

Суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.