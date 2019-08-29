Алексей Текслер поддерживает концепцию развития Карабаша

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области поддерживает концепцию развития Карабашского городского округа, рассчитанную на период до 2021-го. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции. Также он отметил, что в ближайшее время посетит Карабаш.

«Я, безусловно, буду в Карабаше в ближайшее время. У меня там, кстати, живет одноклассник, поэтому я очень хорошо знаю и понимаю, учитывая, что мы постоянно общаемся, что есть улучшения в городе существенные, в том числе в экологическом плане. Мы недавно завершили канал в обход реки Сак-Элга, чтобы те проблемные стоки, которые много лет накапливались, не попадали в Аргазинское водохранилище. Я, безусловно, поддерживаю ту стратегию. Мы будем развивать Карабашский городской округ. Там живет более 10 тыс. человек, и для меня это тоже важный муниципалитет»,- сказал Алексей Текслер.

Соглашение о развитии Карабаша было подписано в 2017 году на инвестиционном форуме в Сочи правительством Челябинской области, администрацией городского округа и русской медной компанией. Программа включает возведение нового жилья, строительство и ремонт дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других инженерных сетей. Также в концепцию вошло строительство и реконструкция ряда социальных объектов. Значительная часть обозначенных в документе планов уже реализована.