Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 32,4%

ПАО «Газпром» увеличило чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 года на 32,4%, до 878,64 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка «Газпрома» в этом же периоде увеличилась на 2,7%, до 4,08 трлн руб.

Чистый долг «Газпрома» во втором квартале снизился на 15% до 2,556 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2019 года с 3,014 трлн руб. на 31 декабря 2018 года. «Изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов»,— говорится в отчетности.

Прибыль от продаж сократилась на 11,2%, до 780,88 млрд руб., а доналоговая прибыль выросла на 34,6%, до 1,13 трлн руб. Прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 16%, до 300,59 млрд руб., а выручка сократилась на 2,6%, до 1,78 трлн руб.

Кроме того, «Газпром» в июле-августе 2019 года привлек два долгосрочных кредита на общую сумму €1,23 млрд и 10 млрд руб. у иностранного банка. Агентом по сделке с консорциумом банков выступает «Интеза Санпаоло Банк Люксембург С.А.».