«Татнефть» на треть сократила экспорт нефти из-за инцидента с «Дружбой»

«Татнефть» сократила экспорт нефти до 2,3 млн тонн по итогам второго квартала этого года, что на 33,2% меньше прошлогоднего периода. Причиной стал инцидент с загрязнением трубопровода «Дружба», говорится в отчете компании по МСФО, передает «Интерфакс».

Из-за загрязнения трубопровода «Транснефти» пришлось временно приостановить приемку нефти для транспортировки с целью его очистки и возобновления нормальной работы, что привело к снижению у «Татнефти» поставок нефти покупателям. В частности, компания отправила 2,1 млн тонн нефти в страны дальнего зарубежья, что на 32,2% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Экспорт в страны СНГ снизился на 43% и составил 174 тыс. тонн. При этом рост продаж нефти на внутреннем рынке составил 9,3%.

Инцидент с трубопроводом также сказался на чистой прибыли «Татнефти» по итогам второго квартала, которая снизилась на 10% и составила 54,1 млрд руб. Выручка от реализации нефти сократилась на 17,6% и составила 117,8 млрд рублей. Кроме того, на 2,2% сократились выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности. Они составили 222,3 млрд руб. А выручка от экспортных продаж в страны дальнего зарубежья снизилась на 29,2% — до 65,8 млрд рублей, в страны СНГ — на 43,7% (до 4,2 млрд). На внутреннем рынке продажи выросли на 12,5% и составили 47,8 млрд рублей.

По трубопроводу «Дружба» «Татнефть» транспортировала около 56% нефти по итогам апреля-июня, в первом квартале этот показатель составлял 76%. В основном речь идет о поставке нефти Польше, Словакии и Чехии. 10% нефти удалось отгрузить через российские порты Черного моря (5% по итогам первого квартала) и 34% — через российские порты Балтийского моря.

"Ъ-Казань"