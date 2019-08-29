Колонию строгого режима оштрафовали за нарушение санитарных норм

Исправительную колонию №12 ГУФСИН по Пермскому краю оштрафовали за нарушение санитарных требований к организации питания. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Основанием для штрафа послужили материалы прокурорской проверки. Как установили сотрудники надзорного органа, осужденные, трудоустроенные в столовой ИК №12, готовили еду без предварительных периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и соответствующей аттестации.

По итогам проверки прокурором в отношении ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Учреждение оштрафовано на 30 тыс. руб.

Исправительная колония №12 строгого режима расположена в поселке Широковском Губахинского района. В учреждении содержится около 2,5 тыс. осужденных.