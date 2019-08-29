Депутат омского парламента попал под процедуру банкротства

Арбитражный суд Омской области удовлетворил заявление Россельхозбанка о признании банкротом депутата регионального заксобрания Сергея Головачева, говорится на сайте суда. В отношении депутата введена процедура реструктуризации долгов сроком на пять месяцев. Сумма требований Россельхозбанка — почти 117,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Головачев числится директором зарегистрированного в апреле этого года ООО «Агроактивы», основная деятельность которого — складирование и хранение. Также он является соучредителем омского реготделения движения «Народный фронт "За Россию"». Был директором и владельцем омского агрокомплекса «Ударный», учредитель ООО «Группа Синергия».

«Синергия» владела обанкротившемся ООО «Свинокомплекс "Пермский"». С 2015 до 2017 года ООО арендовало у краевых властей имущество одноименного свинокомплекса, собиралось стать его инвестором, но с новыми властями региона у арендатора случился конфликт, и они расторгли договор аренды.

В декларации за 2018 год Сергей Головачев задекларировал нулевой доход, его супруга — 207 тыс. руб. У депутата есть два земельных участка площадью 1,2 тыс. кв. м. Другого имущества он не имеет.

Илья Николаев