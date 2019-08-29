Три района Петербурга получили денежные премии за лучшие программы развития

В Смольном подвели итоги конкурса «Родной район», призванного определить лучшие программы развития городских территорий. Первое место в итоге досталось Красногвардейскому району с его проектом по благоустройству набережной реки Охта, второе — Петроградскому с аналогичной программой приведения в порядок Южной дороги на Крестовском острове, третье место получил Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления злокачественных онкологических заболеваний на ранней стадии. Призовые места были отмечены денежными премиями — 100, 50 и 25 млн рублей соответственно, которые будут направлены на реализацию представленных проектов.

Отметим, что конкурс среди районов на лучшую программу развития стартовал полгода назад. В МФЦ Петербурга и на сайте городского правительства проводился опрос жителей. В общей сложности от петербуржцев поступило более 400 тыс. анкет с предложениями.