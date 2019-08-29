Строительство нового корпуса гимназии №3 в Перми оценили в 581 млн рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия №3».

Здание необходимо построить в Орджоникидзевском районе, на ул. Звенигородской, 11. Корпус спроектирован в расчете на 800 учащихся. Помимо учебных классов в здании разместятся мастерские, столовая, библиотека, актовый зал на 600 мест и два спортивных зала.

Строительство требуется завершить в течение 488 дней после заключения контракта. Максимальная цена контракта определена в 581,2 млн руб. Аукцион состоится 9 сентября.