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Porsche представил 440-сильный Macan Turbo

Компания Porsche представила новую модификацию кроссовера Macan — 440-сильную версию Turbo.

Автомобиль оснащается бензиновым турбированным 2,9-литровым V6, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK и полным приводом.

Версия Turbo отличается новым передним бампером, двойным спойлером, 20-дюймовыми колесными дисками и тормозными механизмами Porsche Surface Coated Brake с дисками с покрытием из карбида вольфрама — такие тормоза в качестве опции доступны для других модификаций кроссовера.

С дебютом 440-сильного Macan расширился список дополнительного оборудования для модели. Машину можно оснастить беспроводной зарядкой для смартфона, обогревом ветрового стекла, ионизатором воздуха и новым ассистентом движения в пробке с адаптивным круиз-контролем.

Публичный дебют Porsche Macan Turbo состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. Напомним, премьера обновленного Porsche Macan состоялась в конце 2018 года.

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