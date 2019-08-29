В Ростове участника ИГ приговорили к 10 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края Никите Сопыряеву, обвиняемому в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подсудимый в феврале этого года в Благодарном Ставропольского края принес присягу на верность лидеру запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». Таким образом Сопыряев подтвердил вхождение в состав организации и готовность к ведению «джихада» на территории Ставропольского края.

Суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы. Первые два года Сопыряев проведет в тюрьме, а затем будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Дарья Голякова