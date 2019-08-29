«Синара» готова поставить РЖД до 2025 года 23 магистральных газотурбовоза

Генеральный директор холдинга «Синара–Транспортные машины» (СТМ) Виктор Леш и начальник дирекции тяги РЖД Олег Валинский подписали протокол о намерениях поставки и сервисного обслуживания в течение жизненного цикла магистральных газотурбовозов серии ГТ1h. «До 2025 года СТМ готов поставить для нужд РЖД 23 газотурбовоза ГТ1h. Локомотивы планируется эксплуатировать на Свердловской железной дороге, а в перспективе – на полигонах Северного широтного хода и на Байкало-Амурской магистрали»,— говорится в сообщении группы «Синара».

В качестве силовой установки в локомотиве использован газотурбинный двигатель российского производства, объем емкости под СПГ – 20 т (без дозаправки 5 суток). «Газотурбовоз ГТ1h мощностью 8,5 МВт для вождения грузовых поездов повышенной длины и массы до 9 тыс. т сейчас успешно эксплуатируется на Свердловской железной дороге и не имеет аналогов в мире»,— отметил господин Леш.