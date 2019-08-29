Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 115 млрд рублей

Управляющий ПАО ВТБ в Самарской области Максим Папков подвел итоги работы подразделения в первом полугодии 2019 года. По его словам, банк планирует значительно укрепить свои позиции на рынке в ближайшие годы за счет перехода на новый, более персонализированный, уровень взаимодействия с клиентами и трансформации цифровых сервисов, которые откроют круглосуточный онлайн-доступ ко всей продуктовой линейке.



По итогам первых шести месяцев 2019 года кредитный портфель ВТБ в Самарской области вырос на 14% и составил 115,1 млрд рублей. Наибольшую динамику показал корпоративный бизнес. Портфель в данном сегменте увеличился на 17%, до 58,6 млрд рублей. Из них более 32 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес. С начала года портфель кредитов МСБ вырос на 7%. В ВТБ отметили повышенный спрос малых и средних предприятий на продукты документарного бизнеса. Так, за январь–июнь гарантийный портфель вырос на 53% и составил 11,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 11% и составил 56,5 млрд руб. За первое полугодие банк выдал населению более 20 тысяч кредитов на общую сумму 13,4 млрд рублей. Наиболее востребованными оказались ипотека и кредит наличными. Ипотечный портфель вырос на 10% и достиг 25,9 млрд рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 12%, до 25,9 млрд рублей.

Как заметил управляющий, среди самарцев, желающих приобрести жилье в этом году, большой интерес вызвала программа «Победа над формальностями», в рамках которой можно оформить ипотеку лишь по паспорту и СНИЛСу, без справки о доходах. Не менее востребованной у самарских семей стала «Ипотека с господдержкой», позволяющая взять новый или рефинансировать действующий кредит по ставке 5% годовых на весь срок его действия.

В 2019 году ВТБ продолжил кредитовать предприятия по государственным программам поддержки малого и среднего бизнеса. За январь–июнь этого года кредитный портфель по таким программам вырос на 12% и достиг 4 млрд рублей. Большая часть займов пришлась на предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и дорожного строительства. Всего за отчетный период ВТБ в рамках льготного кредитования профинансировал самарские компании на сумму более 1,1 млрд рублей. Из них 380 млн рублей выдано по программе Минсельхоза РФ и 732 млн рублей — по «Программе 1764» Минэкономразвития РФ.

В текущем году, в связи с объединением розничной и корпоративной сетей, отделения ВТБ стали универсальными. В каждом из них теперь наравне могу обслуживаться как юридические, так и физические лица. В Самарской области количество офисов продаж достигло 39-ти. В июле и августе банк открыл новые точки продаж в Отрадном, Тольятти, а также микрорайоне «Кошелев-проект». По словам Максима Папкова, ключевыми векторами развития на ближайшие несколько лет для ВТБ продолжат оставаться цифровизация и повышение качества обслуживания клиентов.