АФК «Система» и «Кладовкин» перестроят часть АТС под склады

Входящая в АФК «Система» «Бизнес-недвижимость» вместе с сервисом «Кладовкин» Создает совместное предприятие (СП) для развития складов индивидуального хранения в зданиях бывших автоматических телефонных станций (АТС), сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова гендиректора «Бизнес-недвижимости» Вячеслава Хвана и подтверждения Михаила Карпушина. По данным сторон, контроль в СП получит «Бизнес-недвижимость».

Первый проект СП площадью более 5 тыс. кв. м появится на месте АТС на севере Москвы, на ул. Беломорской в конце 2019 года. Инвестиции в него составят 100 млн руб. Господин Хван отметил, что партнеры планируют увеличить количество проектов с «Кладовкиным» до десяти. По его словам, это позволит СП стать ведущим игроком на рынке складов индивидуального хранения как по площади, так и по числу объектов.