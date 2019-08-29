Власти Удмуртии готовы потратить почти 10 млн рублей на создание культурно-туристического сайта

Власти Удмуртии объявили аукцион по созданию и внедрению информационной системы «Культурно-туристический портал Удмуртской Республики». Начальная цена контракта составляет 9,91 млн руб. Заявки от участников торгов принимаются с 27 августа до 18 сентября. Их рассмотрят до 26 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, что о создании в Удмуртии портала для повышения туристической привлекательности региона, увеличения посещаемости культурных учреждений и спортивных объектов, стало известно в конце июля 2019 года. Реализация, сопровождение и развитие портала будут осуществлять за счет бюджета республики.