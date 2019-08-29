«Норильск авиа» получит десять новых вертолетов Ми-8

Десять новых вертолетов Ми-8АМТ получит единственная работающая на Таймыре вертолетная компания «Норильск авиа», говорится в сообщении «Норникеля». Соответствующий договор подписали холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), «Газпромбанк лизинг» и «Норильск авиа» (входит в группу «Норникель») в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Транспорт поступит на авиапредприятие в 2020-2024 годах. Первые два вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года.

«Норильск авиа» эксплуатирует вертолеты Ми-8, средний возраст парка его воздушных судов составляет 32 года. «Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолеты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную социальную функцию — ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдаленные населенные пункты»,— цитирует вице-президента «Норникеля» Дмитрия Пристанскова пресс-служба компании.

Ми-8АМТ — вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, создан на базе вертолета Ми-8Т, оснащен усиленной трансмиссией. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 т внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Илья Николаев