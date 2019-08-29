«Никто нам не поможет, кроме нас самих»

Владимир Зеленский позвал США в «нормандский формат». Об этом президент Украины заявил по итогам переговоров с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за поддержку в вопросе Крыма и Донбасса. Переговоры в «нормандском формате» ожидаются уже в сентябре. А до этого Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Варшаве. Это была одна из главных тем визита Болтона в Киев. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ставка на западных партнеров ошибочна.

Допустим, обмен пленными состоялся. Что дальше? Президент Владимир Зеленский делает ставку на западных посредников, на «нормандский формат». Причем он предлагает его расширить — это старая идея, еще со времен Петра Порошенко. Москва готова отдать инициативу: мы согласны говорить в любом формате, зовите кого угодно на помощь, главное — предложите что-нибудь конкретное.

Главный вопрос: сможет ли этот самый формат реально чем-нибудь помочь, принести мир в Донбасс? Ответ готов заранее: нет, не может, это пустая трата времени. В Киеве считают, что Зеленскому или любому другому президенту Украины нельзя решать вопросы вдвоем с Владимиром Путиным. Только международное давление заставит российского президента идти на уступки. В противном случае молодой украинский лидер рискует быть завербованным, попадет под обаяние хозяина Кремля. Есть и другой штамп: Путин считает Украину проектом западных партнеров и, соответственно, сам предпочитает говорить с тем, кто за старшего, скажем так.

1 сентября Владимир Зеленский отправляется в Варшаву на переговоры с Дональдом Трампом. Президенты встретятся в рамках памятных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Россию, к слову, на эту церемонию не пригласили. О чем они будут говорить? Допустим, Зеленский позовет Америку в «нормандский формат». У Трампа каких-то прорывных идей по этому поводу нет. У него, скорее всего, вообще нет никакого понимания проблемы Украины. В подтверждение этой версии есть вот такой интересный факт: президент США только что чуть ли не в ультимативном порядке потребовал вернуть Россию в «восьмерку», вызвал целый шквал ярких споров.

И вот проходит два дня, и его подчиненный, спецпредставитель по Украине, Курт Волкер поправляет шефа: Москва может вернуться в элитный клуб, только отказавшись от Крыма. Это значит никогда.

И что после всего этого могут предложить США в «нормандском формате»? Можно задаться другим вопросом: а что дали многочисленные встречи Трампа с Путиным, кроме расширения санкций и практически окончательного развала архитектуры мировой безопасности? Ангела Меркель уходит. Президент Эмманюэль Макрон — он бы со своими «желтыми жилетами» разобрался для начала. Можно еще Бориса Джонсона позвать — пусть развеется, отвлечется от «Брексита», а то у них там политический кризис.

Вывод прост: никто нам не поможет, кроме нас самих. Только Россия и Украина, и никто больше. Процесс начал Зеленский, может быть, сам того не подозревая, оказал уважение — освободил Кирилла Вышинского. Дальше желательно продемонстрировать серьезность намерений, сформулировать то, что он хочет. Надо же пользоваться тем, что ему отдали инициативу. Вот, например, минские соглашения. Давайте скажем: «Их больше нет». Так пусть приедут эксперты — разработают новые. Это называется реальная работа, а не демагогия с игрой в форматы.

И, наконец, Запад не в той форме, чтобы что-то урегулировать. Как бы ему самому не пришлось помогать.