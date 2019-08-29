В Ижевске призвали провести тотальную проверку гаражных кооперативов

Тотальную проверку всех гаражных кооперативов призвали провести в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на зампреда гордумы Фанию Федорову.

«Гаражно-строительные кооперативы находятся по всему Ижевску и вокруг него. Гаражи, как правило, пустуют, места становятся общественно-опасными. При этом в бюджет города платежи не поступают годами. Содержание этих складских помещений обходится городу очень дорого. Необходимо проверить фактическое использование земель, выделенных под стоянки транспортных средств и впоследствии принимать решение»,— заявила госпожа Федорова на заседании комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города.

Замначальника управления имущественных отношений и земельных ресурсов Константин Лекомцев отметил, что у гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Керамик» на ул. О.Кошевого образовалась задолженность перед Ижевском в размере 1 млн руб. за аренду земельного участка. Оплата не производилась с марта 2010 года. Схожая ситуация и у ГСК «Малиновая гора», расположенного на ул. Чайковского — сумма задолженности составляет 647 тыс. руб.