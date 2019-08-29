Уголовное дело бывшего замначальника райотдела полиции Челябинска передали в суд

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя начальника отдела полиции «Центральный» городского управления МВД России, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года замначальника отдела полиции получил 140 тыс. руб. от подозреваемого в тяжком преступлении, пообещав ему взамен переквалифицировать статью на более мягкую и посодействовать в прекращении уголовного преследования. Однако сотрудник МВД не имел необходимых полномочий и не мог выполнить обещания.

Обвинительное заключение по делу в отношении полицейского утверждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения). Бывший замначальника признал свою вину. Для обеспечения исполнения приговора арестовано недвижимое имущество обвиняемого в размере более 600 тыс. руб. Дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.