Сроки завершения строительства завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле перенесли на 2020-2021 год

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле достроят в 2020-2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Напомним, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле начали строить еще в 2007 году в рамках контракта, подписанного в июле 2006 года. На предприятии планировали выпускать 25 тыс. автоматов АК-103 ежегодно. Мощность завода по производству боеприпасов превысит 50 млн патронов в год. Ранее сообщалось, что предприятие достроят в 2019 году.