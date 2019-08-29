Суд отказался снимать мэра Новосибирска с выборов

Центральный райсуд Новосибирска не удовлетворил иск кандидата от «Справедливой России» Виктора Козодоя о снятии с выборов мэра-коммуниста Анатолия Локотя, передал корреспондент “Ъ”. Соответствующее решение принято на судебном заседании в четверг.

Господин Козодой в своем иске просил отменить регистрацию кандидата КПРФ в мэры Анатолия Локотя из-за использования им служебного положения при агитации. В качестве одного из примеров истец привел спецвыпуск газеты «Ва-банкъ в Новосибирске. Красный проспект», в котором описываются достижения мэрии в развитии города и отдельных его районов.

«Административный истец не представил доказательств того, что кандидат допустил использование своего служебного положения путем использования преимущественного доступа к средствам массовой информации. Оставить исковые требования Виктора Козодоя без удовлетворения»,— говорится в решении судьи Сергея Малахова.

После оглашения вердикта Виктор Козодой сказал журналистам, что намерен подать апелляционную жалобу в Новосибирский облсуд и довести дело «до полной победы». «Самое главное, что мы придали публичной огласке все те факты, которые есть»,— отметил бывший вице-губернатор.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Изначально избирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов. Позднее комиссия аннулировала регистрацию коммунальщика Александра Трушакина (партия «Великое Отечество») и бизнесмена Сергея Проничева (Партия роста).

Подробности читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Сверх всякого мэра»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз