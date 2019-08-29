60 лет — когда годы имеют значение

Интервью с партнером, главным юристом Юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентным поверенным РФ Натальей Игоревной Николаевой приурочено к празднованию 60-летия практики фирмы.

— Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» является крупнейшей и одной из старейших российских юридических фирм в области интеллектуальной собственности. В этом году фирма отмечает 60-летний юбилей. Какова история создания и развития фирмы?

— Действительно, специалисты нашей фирмы начинали свою практику в 1959 году с очень небольшого коллектива в рамках Внешнеторговой палаты Советского Союза. И за свою 60-летнюю историю мы выросли как качественно, так и количественно. На сегодняшний день в компании трудятся около 430 специалистов, 115 патентных поверенных РФ, 45 евразийских патентных поверенных, 35 юристов и адвокатов. Спектр наших услуг постоянно расширяется в соответствии с требованиями и трендами современного мира. В частности, в нынешнюю эпоху цифровизации мы готовы оказывать квалифицированные услуги в области информационных технологий и защиты информации и персональных данных.

Одной из главных стратегических задач нашей фирмы является предоставление высококвалифицированных и доступных услуг для российских компаний. Для этого мы постоянно развиваем филиальную сеть. В настоящий момент география наших филиалов покрывает практически все регионы нашей необъятной страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Также работает офис в Киеве, Украина.

Открытие филиала в Новосибирске было обусловлено многими факторами, но прежде всего, конечно, тем, что здесь находится Академгородок — кузница научных кадров страны, Академпарк, наукоград Кольцово, другие научно-исследовательские, промышленные предприятия и организации. Однако при этом наша деятельность распространяется и на другие регионы Сибирского федерального округа. Так, уже сейчас, помимо новосибирских компаний, клиентами нашей фирмы являются организации из Красноярска, Томска, Барнаула.

— В чем вы видите преимущества вашей фирмы по сравнению с иными местными компаниями, оказывающими аналогичные услуги?

— Прежде всего следует отметить наш фирменный комплексный подход к вопросам защиты интеллектуальной собственности, который может быть обеспечен именно благодаря большому количеству наших специалистов самой разнообразной специализации. Если рассматривать вопрос построения эффективной патентной защиты, то для решения этой задачи привлекаются патентные поверенные, имеющие техническое образование в разных областях науки и техники, включая прикладную механику, электронику и физику, химию, медицину и биотехнологию. Наши поверенные, как правило, работая в тесном взаимодействии с внутренними патентными службами предприятий, помогают не только грамотно зафиксировать права на конкретную техническую разработку, но и обеспечить развитие ключевых компетенций предприятия, выстроить логику правовой охраны создаваемого в будущем и последующей защиты прав.

Комплексный подход — это изучение специфики компании, всей ее интеллектуальной деятельности с тем, чтобы своевременно определить и максимально оформить за правообладателем весь комплекс исключительных прав, предоставляемых законодательством. Благодаря такому подходу наши специалисты готовы оказать весь комплекс услуг, начиная с аудита интеллектуальной собственности конкретного предприятия и заканчивая регистрацией и защитой прав на различные объекты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Юристы нашей фирмы имеют большой опыт в подготовке договоров по распоряжению правами и с радостью помогут составить грамотный проект, например, лицензионного договора или договора коммерческой концессии. Ведь ни для кого не секрет, что для привлечения инвестиций или последующей коммерциализации своих активов требуется квалифицированная юридическая поддержка профессионалов на самом первоначальном этапе для того, чтобы правильно регламентировать взаимные права и обязательства будущих партнеров.

Следует также сказать о широкой практике наших юристов, связанной с судебной защитой прав наших клиентов, а также представлением их интересов перед таможенными и правоохранительными органами. Так, например, при участии наших специалистов в июне этого года Дзержинский районный суд г. Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела, связанного с действиями организованной группы по производству и реализации в Новосибирске контрафактного кофе одного известного бренда, и вынес приговор о признании всех 6 подсудимых виновными в совершении преступления, связанного с незаконным использованием товарных знаков.

В целом можно суммировать, что приоритетами нашей фирмы являются профессионализм специалистов, качество оказываемых услуг, проактивный и комплексный подход к решению поставленных задач и, что немаловажно, оптимизация затрат.

— Каковы планы развития «Городисский и Партнеры»?

— В условиях продолжающегося процесса цифровизации мы также думаем над внедрением новых технологий для оптимизации нашего взаимодействия с клиентами. Так, например, сейчас мы близки к созданию обширной универсальной платформы по управлению интеллектуальной собственностью. Это делает удобной работу на расстоянии для оказания всего спектра наших услуг на базе филиалов, что позволит значительно сократить издержки в связи с различным уровнем доходов в Москве и регионах.

Также мы открыли новую практику по персональным данным в связи с GDPR.

Сфера интернет-торговли развивается каждый день. Интернет-магазины, торговые площадки набирают все большую популярность. Но это приводит и к росту нарушений в сети Интернет. И сейчас фирма инвестирует в создание специального программного обеспечения для борьбы с такими нарушениями. В конце прошлого года мы запустили проект «Gorodissky IP Security» https://gorodisskyipsecurity.com/ для защиты интеллектуальной собственности в Интернете. Это огромное поле для работы, потому что помимо проведения мониторинга нарушений необходимо проанализировать всю полученную информацию и дать рекомендации по стратегии защиты.

— В прошлом году вы также запустили проект в сфере образования Gorodissky IP School. Расскажите о нем.

— Gorodissky IP School — это проект фирмы в сфере образования и просвещения в области интеллектуальной собственности, который является одной из социальных миссий фирмы и вкладом в формирование современных высокопрофессиональных национальных кадров в данной сфере.

К сожалению, пока в России существует дефицит полноценного образования в сфере интеллектуальной собственности. Можно сказать, что у нас буквально одно высшее учебное заведение, готовящее специалистов в данной области права, — Российская государственная академия интеллектуальной собственности. В этой связи возникает необходимость получать дополнительное образование по этой специализации, в чем мы и помогаем.

Основная наша задача — поднять уровень правовой культуры и изменить отношение к интеллектуальной собственности, чтобы бизнес понимал, что сегодня защита интеллектуальных прав — это одна из опор инновационного и рыночного развития.

При разработке образовательных программ мы применяем индивидуальный подход к слушателям, базирующийся на формировании отдельных групп для разных категорий слушателей: инженеры-разработчики, патентоведы, руководители, экономисты, юристы, маркетологи и др.

Кроме того, в рамках данной инициативы мы поддерживаем молодых изобретателей и помогаем им готовиться к международным конкурсам и в них принимать участие.

Мы проводим серии своих корпоративных бесплатных семинаров в различных городах. Представляем вниманию слушателей курсы лекций по различным темам.

В этот юбилейный для нас год мы запланировали целый ряд мероприятий во всех 13 российских городах нашего присутствия и 17 сентября 2019 года планируем провести семинар «Некоторые аспекты защиты и охраны интеллектуальной собственности для успешного развития бизнеса» в Новосибирске. В рамках семинара наши специалисты поделятся своим опытом и дадут практические рекомендации по различным аспектам интеллектуальной собственности. Так что приглашаем всех читателей на наш семинар, программа которого доступна на нашем сайте или может быть запрошена по телефону (383) 209 3045.

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