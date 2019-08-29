«Нефтяник» разгромил «Молот-Прикамье»

«Молот-Прикамье» начал с поражения выступление на турнире в Альметьевске. В стартовом матче пермяки крупно уступили хозяевам — клубу «Нефтяник» (0:6). «По завершении игры в тренерском штабе пермяков сказали, что это поражение должно пойти на пользу команде и станет хорошим стимулом к концентрации при подготовке к сезону»,— комментирует исход встречи официальный сайт команды.

В еще одном матче турнира, приуроченного ко Дню нефтяника, «Торос» обыграл «Дизель» — 3:1.

Следующий поединок «Молот» в рамках соревнований проведет в четверг. Соперником будет нефтекамский «Торос».